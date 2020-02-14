أحمد الديين - تصريح صحافي حول العمال الذين سقطوا ضحايا في مشروع المطلاع وإضراب قسم من العاملين فيه

2020/02/14 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_الديين تصريح صحافي صادر عن الأمين العام للحركة التقدمية الكويتية أحمد الديين حول العمال الذين سقطوا ضحايا في مشروع المطلاع وإضراب قسم من العاملين فيهتعبّر الحركة التقدمية الكويتية عن خالص تعازيها لأهالي العمال الذين سقطوا ضحايا في الحادث المأساوي جراء انهيار جزء من مشروع مدينة المطلاع السكنية، كما تتقدم بمشاعر المواساة إلى العمال المصابين وتتمنى لهم الشفاء.وتحمّل الحركة التقدمية ا......

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