2020/02/14 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون تُعدّ هذه التحفة الأدبيّة السومريّة من أقدم أغاني الحب والغزل في التاريخ المُدوَّن، وفي ظني هي مهمة من عدّة أوجه، أول هذه الأوجه أنّها من بقايا المجتمع الأمومي عندما كانت المرأة هي التي تستميل الرجل بكلمات تفيض حباً وعشقاً وهياماً، كان عليها أن تبادر الرجل وتلوذ به وتقدّم له ما يغريه وتطيب نفسه وتلين، فيميل إليّها، وبذلك تكسب ودّه وتأمن جانبه.والوجه الثاني أنّ المفردات البسيطة في عمقها وحميميتها ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالرزاق دحنون - قصيدة حب سومرية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالرزاق دحنون - قصيدة حب سومرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).