كامل علي - ألاديان وتطورها – 8 – أطوارألدين الإسلامي

2020/02/14 | 11:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي ألدين ألإسلامي مر بمراحل تطور عديدة ففي مكة بدأ النبي محمّد دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة وكان دينا مسالما وتميز بضعفه وتأثره بالتعاليم المسيحية وخاصة ألأبيونية.ولكن بعد ألهجرة إلى يثرب وإزدياد قوته تبنى النبي محمد القوة القتالية لنشر دعوته وكذلك نبذ المخالفين للدعوة وخاصة اليهود الذين لم يؤمنوا بنبوته بالرغم من أنّه أقتبس معظم أساطيره وتشريعاته من ألتوراة والتلمود والكتب اليهودية المنحولة ال......

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