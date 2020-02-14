​ السفارة البريطانية : التظاهرة النسوية في العراق

2020/02/14 | 11:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبرت السفارة البريطانية في بغداد، الجمعة، التظاهرة النسوية التي انطلقت يوم امس في ساحة التحرير، امرا ملهما، داعية الحكومة لاعطاء اولوية اكبر لمشاركة المرأة في الحياة السياسية.وقال السفير البريطاني في العراق، ستيفين هايكي، في تغريدة على تويتر،: "مهما كان موقفك من الحركة الاحتجاجية في العراق، فمن الملهم رؤية العديد من النساء يرفعون اصواتهم، خاصة بوجه التهديدات والترهيب".واضاف، "آمل ان تعطي الحكومة اولوية اكبر لشمول المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية".وانطلقت يوم امس حشودا نسوية صوب ساحة التحرير في بغداد، وسط شعارات منددة بالتدخل الخارجي في شؤون البلاد الداخلية.ورددت الجموع النسوية الحاشدة في التحرير، هتافات منددة بقمع الاحتجاجات الشعبية، وأكدت ان التظاهرات مستمرة لحين تلبية مطالب المتظاهرين الشرعية.يذكر ان ناشطات في العاصمة بغداد، اطلقن دعوة لتظاهرات نسوية يوم 13 شباط، في مختلف المدن العراقية، دعما للاحتجاجات الشعبية في البلاد، وردا على حملات القمع واختطاف المتظاهرين.وكان ملثمون مجهولون، اقدموا الثلاثاء الماضي، على تدمير خيمة جامعة الفارابي، في ساحة وطعن متظاهرة بسكين في كتفها وإردائها جريحة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

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