اتلتيكو مدريد يواجه فالنسيا في الدوري الاسباني

2020/02/14 | 11:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على نظيره فالنسيا فى تمام الساعة 11:00 مساء اليوم الجمعة على ملعب “ميستايا” فى إطار منافسات الجولة الـ 24 من الدورى الإسبانى “الليجا”.ويسعى أتلتيكو مدريد لمواصلة الانتصارات بعد الفوز فى الجولة الماضية على غرناطة، فيما لا بديل أمام فالنسيا سوى الفوز للدخول فى المربع الذهبى لليجا، وخاصة بعد […]

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