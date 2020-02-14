نائب: عادل عبد المهدي “زعلان” وأتخذ قرارات تفتح الباب لفساد منظم!

2020/02/14 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال النائب عن تحالف الفتح، محمد صاحب الدراجي، إن رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي “زعلان” وما يحضر جلسات المجلس وقرر منح الوزراء والمحافظين استثناء من تعليمات إحالة مشاريع مباشرة.وذكر الدراجي في تغريدة غاضبة وباللهجة العامية، “كافي عيب مجلس وزراء باقيله ١٠ ايام ويتبدل ورئيسه زعلان مايحضر الجلسات، يصدر قرار […]

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