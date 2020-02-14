مرجع ديني يحذر من انتشار ’’الثقافة السلبية’’ في العراق

2020/02/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المرجع الديني محمد تقي المدرسي، ( 14 شباط 2020)، عن وجود خطّر يهدد الثقافة العراقية الأصيلة، ويتمثل ذلك بالثقافة السلبية والسوداوية المطلقة، داعياً الشعب العراقي إلى الإلتفات إلى هذا الخطر ومواجهته.

وقال المدرسي في كلمته الأسبوعية بمكتبه في مدينة كربلاء، أن "الشعب العراقي كان شعبا متميزا يقوم بقيادة العالم الإسلامي بأسره، حيث كانت بغداد عاصمة العالم الإسلامي، ولكن سقوطها بيد هولاكو، سبب نكسة ثقافية لدى أبناءه، مما أخذت ثقافته تتسم بطابع الحزن، ولكن الأمر بات اليوم أسوء مما مضى، بسبب الوسائل الإعلامية المتنافسة والتي لا تظهر سوى المعايب والسلبيات، ومحاولة تحطيم الجهة المقابلة".

واضاف أن "الشعب العراقي يمتلك أدبا رفيعا في مخاطباته، ولكن هذه الثقافة السوداوية، أدت بالبعض إلى أن يستعملوا الخطاب الرذيل والمهين، مشيرا إلى أن من سمات التراجع الثقافي الحاصل، هو الإتهام السريع والمتبادل بين ابناء الشعب، مما أدى إلى البعض أن يتهجم حتى على حماة البلد والمدافعين عنه".

ودعا المدرسي "العلماء والخطباء وأصحاب الأقلام الحرة، إلى تحمل مسؤوليتهم في نشر الثقافة الإيجابية والتفاؤلية، وتطوير خطابهم في السعي نحو خلق تيارٍ يدعو إلى المحبة بين أبناء الشعب ورفع الغل من قلوبهم تجاه بعضهم البعض، كما دعا الوسائل الإعلامية إلى إظهار الجوانب الإيجابية في البلد أيضا، مبينا أن ذلك كله من صميم التعاليم الإجتماعية في الدين الحنيف، حيث النهي عن اساءة الظن والإتهام وعدم التجسس وما أشبه، والدعوة إلى التفاؤل المتجسدة في قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله" تفائلوا بالخير تجدوه".

وطالب "ابناء الشعب العراقي إلى الإلتفاف حول المفكرين والعلماء المجددين، وأصحاب الأطروحات والخطاب المتناسب مع متطلبات العصر، لدرء أخطار الثقافات السلبية وترسيخ الثقافة القرآنية في المجتمع".

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الجمعة (14 شباط 2020)، بتواصل استمرار التظاهرات في ساحة الساعة وسط المحافظة، مشيراً الى مشاركة عدد من النقابات والاتحادات بتلك التظاهرات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ا

بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (14 شباط 2020)، إن الكتل السياسية أبلغت المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بافشال مهمته في حال عدم مشاركتها بحكومته.

وذكر الاعرجي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"،

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الجمعة (14 شباط 2020)، أن مهمة المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي ستكون صعبة ومعقدة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق.

وقال الحداد، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن &

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