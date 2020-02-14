نقابة المعلمين في الديوانية تنظم وقفة احتجاجية دعماً للتظاهرات

2020/02/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الجمعة (14 شباط 2020)، بتواصل استمرار التظاهرات في ساحة الس...





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