بهاء الأعرجي: الكتل السياسية أبلغت علاوي بإفشال مهمته في هذه الحالة

2020/02/14 | 11:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (14 شباط 2020)، إن الكتل السياسية أبلغت المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بافشال مهمته في حال عدم مشاركتها بحكومته.

وذكر الاعرجي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن "الكتل السياسية تبطن في واقع الأمر بل وتعمل عكس ما تُعلن؛ فقد أبلغت أغلب تلك الكتل رئيس الوزراء المُكلّف بأنها ستُفشِل مهمته ما لم يسمح لها بالمشاركة في حكومته".

واضاف أن "ذلك دليلٌ آخر على أن هذه الكتل لا تُقدِّر خطورة المرحلة كما قلنا فيما سبق".

بغداد اليوم- بغداد

كشف المرجع الديني محمد تقي المدرسي، ( 14 شباط 2020)، عن وجود خطّر يهدد الثقافة العراقية الأصيلة، ويتمثل ذلك بالثقافة السلبية والسوداوية المطلقة، داعياً الشعب العراقي إلى الإلتفات إلى هذا الخطر ومواجهته.

وقال المدرسي في كلمته

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الجمعة (14 شباط 2020)، بتواصل استمرار التظاهرات في ساحة الساعة وسط المحافظة، مشيراً الى مشاركة عدد من النقابات والاتحادات بتلك التظاهرات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ا

بغداد اليوم - بغداد

أكد نائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الجمعة (14 شباط 2020)، أن مهمة المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي ستكون صعبة ومعقدة، في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العراق.

وقال الحداد، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن &

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