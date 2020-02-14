كم يعيش فيروس كورونا خارج الجسم؟

2020/02/14 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفترض دراسة علمية جديدة، أنه إذا كان فيروس "كورونا" الجديد الذي أطلق عليه رسميا COVID-19 يشبه فيروسات عائلته، فإنه يمكن أن يبقى حيا على أسطح الأشياء أسبوعا أو أكثر.

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