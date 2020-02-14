الأنواء الجوية: أمطار متفرقة في عموم البلاد الأحد المقبل

2020/02/14 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الهيأة العامة للأنواء الجوية، اليوم الجمعة، أن البلاد ستشهد يوم الأحد المقبل تساقط أمطار متباينة الشدة في عموم مناطق البلاد.

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