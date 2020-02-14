 “كورونا” يكبد شركات الطيران خسائر فادحة تقدر بالمليارات

2020/02/14 | 12:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، أمس الخميس، أن إيرادات شركات الطيران العالمية سجلت من جراء فيروس كورونا المستجد “تراجعا محتملا بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار”.وقالت المنظمة الأممية إن “حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلّصت […]

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