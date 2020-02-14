2020/02/14 | 12:00 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، أمس الخميس، أن إيرادات شركات الطيران العالمية سجلت من جراء فيروس كورونا المستجد “تراجعا محتملا بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار”.
وقالت المنظمة الأممية إن “حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلّصت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “كورونا” يكبد شركات الطيران خسائر فادحة تقدر بالمليارات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت المنظمة الأممية إن “حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع الرحلات الدولية المتجهة من وإلى البر الرئيسي للصين، وإن 50 شركة طيران أخرى قلّصت […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( “كورونا” يكبد شركات الطيران خسائر فادحة تقدر بالمليارات) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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