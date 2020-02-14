قيادي في الحشد يتهم أمريكا بتمويل داعش بعد العثور على أسلحة حديثة بين كركوك وصلاح الدين

2020/02/14 | 12:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، العثور على أسلحة واعتدة حديثة في مضافات تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين وكركوك، متهماً جهات “متعددة” بتمويل التنظيم الإرهابي.وقال الحسيني في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، اليوم الجمعة، إن “عمليات تعقب تنظيم داعش في محافظتي صلاح الدين وكركوك، وضبط الكثير من مضافاته، […]

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