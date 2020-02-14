شرطة ذي قار تعلن حصيلة القبض على المتهمين خلال الـ24 ساعة الماضية

2020/02/14 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية شرطة ذي قار، اليوم الجمعة، القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر إعلام المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “شرطة ذي قار نفذت عدد من الممارسات الأمنية اليومية خلال الـ24 ساعة الماضية حيث القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا […]

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