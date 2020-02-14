2020/02/14 | 12:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق دعا عضو المجلس الاعلى الاسلامي احمد عبد الجبار، الكتل السنية والكردية الى دعم الحكومة المستقلة الممثلة لكل المكونات لتجنب فشل العملية السياسية في العراق بعد العام 2003، مبينا أن الوضع الحالي خطر ويتطلب نبذ المحاصصة.وقال عبد الجبار في حديث مع فضائية “العهد”، إنه “على الرغم من التظاهرات الكبيرة التي خرجت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالجبار: على الكتل السنية والكردية دعم حكومة مستقلة والتنازل عن المحاصصة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالجبار: على الكتل السنية والكردية دعم حكومة مستقلة والتنازل عن المحاصصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).