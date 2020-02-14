2020/02/14 | 12:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طبيب استشاري يروي للمربد تفاصيل تعرض مستشفى ابن البيطار في البصرة لاطلاق نار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طبيب استشاري يروي للمربد تفاصيل تعرض مستشفى ابن البيطار في البصرة لاطلاق نار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طبيب استشاري يروي للمربد تفاصيل تعرض مستشفى ابن البيطار في البصرة لاطلاق نار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).