2020/02/14 | 12:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمون من البصرة يصلون للنجف دعما لمعتصميها ولتقديم التعازي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 12:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمون من البصرة يصلون للنجف دعما لمعتصميها ولتقديم التعازي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمون من البصرة يصلون للنجف دعما لمعتصميها ولتقديم التعازي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).