سياحة كربلاء تطلق تحذيراً بشأن ’’فايروس كورونا’’

2020/02/14 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

حذرت هيئة السياحة في محافظة كربلاء، الجمعة (14 شباط 2020) أصاحب المرافق السياحية من فيروس "كورونا"، داعية إلى الالتزام بتوجيهات السلامة الصحية في المحافظة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "نظرا للظروف التي يعيشها العالم من جراء انتشار مرض فيروس (كورونا)، يتوجب اخذ الحيطة والحذر والوقاية من هذا المرض".

وأضافت ان "دائرة التفتيش والمتابعة في هيئة السياحة يجب ان توجه اصحاب المرافق السياحية اتخاذ الاجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس".

ودعت الهيئة بحسب البيان الى "الالتزام بتوجيهات السلامة الصحية والجهات ذات العلاقة وخاصة في مجال النظافة والشهادة الصحية، كما ويتوجب على الجهات ذات العلاقة الابلاغ وبالسرعة الممكنة في اي حالات مشتبه بها مع الجهات الصحية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة الصحة العالمية، الجمعة (14 شباط 2020)، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثي سكان كوكبنا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية التابع لجامعة فلوريدا الأمريكية، قوله إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات.

وأشار الخبير إلى أن، كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن انتشار الإصابات بالنوع الجديد لفيروس "كورونا" بين الأشخاص الذين لم يسافروا إلى الصين، قد يكون "شرارة ستتحول إلى حريق كبير".

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