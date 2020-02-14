قتل شقيقته يوم أمس.. القوات الأمنية تعتقل ’’مختل عقلياً’’ بديالى

2020/02/14 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

افاد مصدر أمنى من محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، باعتقال مختل عقليا بعد ساعات من قتله شقيقته شرق المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" شاباً في العقد الثاني من عمره مختل عقليا، قتل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس شقيقته في منزلهما داخل ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة) ببندقية كانت بحوزته".

واضاف المصدر، ان "الاجهزة الامنية اعتقلت المختل بعد ساعات من ارتكابه الجريمة وتم ايداعه السجن وانتظار قرار القاضي لحسم مصيره وفق الاطر القانونية".

وكانت ديالى سجلت في السنوات الماضية حوادث قتل ارتكبها مختلون عقليا بعد حصولهم على اسلحة في منازلهم.

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