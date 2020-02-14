وزراء مصر وإثيوبيا والسودان يجددون التزامهم بإبرام اتفاق بشأن سد النهضة

2020/02/14 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وزراء مصر وإثيوبيا والسودان ووفودهم

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