الصين تعترف بخطأ في رصد وفيات «كورونا» وتكشف عن العدد الحقيقي للضحايا

2020/02/14 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، عن تخفيض حصيلة الوفيات جراء وباء كورونا «كوفيد-19» من 1483 إلى 1380 حالة وفاة بسبب تعداد

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