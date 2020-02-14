أربعة اجتماعات مهمة لمسرور بارزاني في اليوم الأول لمؤتمر ميونيخ

2020/02/14 | 12:35 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني

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