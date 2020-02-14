2020/02/14 | 12:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بالوثائق المحكمة الإدارية تعيد محمد جميل المياحي إلى منصبه محافظا لواسط، علما ان المحكمة الإدارية اعادت قبل يومين محافظ بغداد فلاح الجزائري الى منصبه كذلك..

...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق : المحكمة الادارية تعيد المياحي محافظا لــ واسط ..!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق : المحكمة الادارية تعيد المياحي محافظا لــ واسط ..!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).