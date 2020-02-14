مرجع عراقي يحذر من

2020/02/14 | 12:38 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر المرجع الشيعي العراقي السيد محمد تقي المدرسي دام ظله، يوم الجمعة، من خطر الثقافة السوداوية التي تفضي إلى استعمال "الخطاب الرذيل والمهين"، داعياً إلى نشر الثقافة الإيجابية في المجتمع.

وقال المدرسي في بيانه الأسبوعي الذي ورد لشفق نيوز، إن "وسائل الإعلام المتنافسة لا تظهر سوى المعايب والسلبيات، ومحاولة تحطيم الجهة المقابلة".

وبيّن أن "الشعب العراقي يمتلك أدباً رفيعاً في مخاطباته، ولكنّ هذه الثقافة السوداوية، أدّت بالبعض إلى أن يستعملوا الخطاب الرذيل والمهين".

وأشار إلى أن "من سمات التراجع الثقافي الحاصل، هو الإتهام السريع والمتبادل بين ابناء الشعب، مما أدى إلى البعض أن يتهجّم حتى على حماة البلد والمدافعين عنه".

ودعا المدرسي، العلماء والخطباء وأصحاب الأقلام الحرّة، إلى "تحمل مسؤوليتهم في نشر الثقافة الإيجابية والتفاؤلية، وتطوير خطابهم في السعي نحو خلق تيارٍ يدعو إلى المحبة بين أبناء الشعب ورفع الغل من قلوبهم تجاه بعضهم البعض".

كما دعا، أبناء الشعب العراقي، إلى الإلتفاف حول المفكرين والعلماء المجددين، وأصحاب الأطروحات والخطاب المتناسب مع متطلبات العصر، لدرء أخطار الثقافات السلبية".

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