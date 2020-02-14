وزارة العدل: تحصين السجون من التهديدات الإرهابية المحتملة

2020/02/14 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة العدل، تحصين السجون العراقية ضد اي تهديد ارهابي محتمل.وذكر بيان للوزارة تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “قسم سجن الناصرية المركزي أجرى ممارسات أمنية مشتركة مع مختلف الجهات الامنية لقيادة مكافحة الارهاب وجهاز المخابرات الوطني ووكالة الوزارة للتحقيقات الاتحادية وجهاز الامن الوطني و قوات الشرطة الاتحادية، وذلك من […]

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