المتحدث باسم الداخلية: الشهيد المهندس كان له دور في التلاحم بين قادة الأجهزة الأمنية

2020/02/14 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، اليوم الجمعة، أن الشهيد أبو مهدي المهندس كان له دور بارز في التلاحم بين قادة الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى اثره في مقارعة النظام البائد ومحاربة داعش.وقال المحنا في حديث مع فضائية “العهد”، إن “استهداف الشهيد أبو مهدي المهندس هو حادث آثم غادر […]

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