بعد البريكست.. الهجرة إلى بريطانيا ضمن نظام جديد

2020/02/14 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قال دومينيك تشيلكوت، السفير البريطاني لدى أنقرة، أمس الخميس، إن بلاده تهدف إلى استحداث نظام جديد للهجرة اعتبارا من مطلع 2021 ،تاريخ انتهاء الفترة انتقالية لمرحلة ما بعد الخروج من اتحاد اوروبي (بريكست).جاء ذلك في سلسلة إجابات قدمها السفير عبر حسابه على تويتر ردا على أسئلة تلقاها من حسابات تركية حول […]

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