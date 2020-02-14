نائب مستبعداً عقد جلسة برلمانية الأحد للتصويت على كابينة علاوي: ما زال يخوض مفاوضات ’’عسيرة’’

2020/02/14 | 12:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد النائب عن ائتلاف النصر، فالح الزيادي، الجمعة (14 شباط 2020)، أن رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، يخوض مفاوضات عسيرة مع الكتل السياسية لتمرير كابينته الوزارية، مستبعداً عقد جلسة للبرلمان يوم الأحد بشأن التصويت على الحكومة الجديدة

وقال الزيادي لـ(بغداد اليوم)، إن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف، لم تكتمل لغاية الان، فهو ما يزال يخوض مفاوضات عسيرة مع بعض القوى السياسية، من أجل التخلي عن حصصها الوزارية وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الحزبية".

واضاف أنه "من المستبعد أن يعقد مجلس النواب جلسته الاحد المقبل من أجل التصويت على كابينة علاوي الوزارية، في ظل استمرار الكتل السياسية بالتمسك في مناصبها وعدم التخلي عنها".

وبين أن "رفض كابينة علاوي الوزارية سيعقد المشهد السياسي كثيرا، مع استمرار الخلاف حول اليات تشكيلها".

وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، محمد عثمان الخالدي، قد أكد اليوم الخميس (13 شباط 2020)، قرب إكمال رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي كابينته الوزارية.

وقال الخالدي، في تصريح صحفي، إنه "تم إكمال الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي"، لافتاً إلى، أن "علاوي سيعلن عنها رسمياً الأحد المقبل".

وأوضح الخالدي، أن "علاوي سيبلغ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المستقيل ويطلب من البرلمان عقد جلسة طارئة لغرض التصويت على الكابينة الوزارية".

وأشار إلى، أن "هناك ضغوطاً من قبل بعض الكتل إلّا أنها لن تؤثر على تمرير الكابينة الوزارية داخل مجلس النواب"، مبيناً أن "الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف جاهزة وسيعلن عنها الأحد المقبل".

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت (1 شباط 2020)، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المؤقتة خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، بعد ذلك، تعهد علاوي خلال كلمة له بالانسحاب من منصب رئاسة الوزراء، إذا لم ينفذ جميع المطالب الشعبية التي افرزتها التظاهرات.

بغداد اليوم- بغداد

كشف المرجع الديني محمد تقي المدرسي، ( 14 شباط 2020)، عن وجود خطّر يهدد الثقافة العراقية الأصيلة، ويتمثل ذلك بالثقافة السلبية والسوداوية المطلقة، داعياً الشعب العراقي إلى الإلتفات إلى هذا الخطر ومواجهته.

وقال المدرسي في كلمته

بغداد اليوم-الديوانية

أفاد مصدر أمني من محافظة الديوانية، الجمعة (14 شباط 2020)، بتواصل استمرار التظاهرات في ساحة الساعة وسط المحافظة، مشيراً الى مشاركة عدد من النقابات والاتحادات بتلك التظاهرات.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "ا

بغداد اليوم- بغداد

قال نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الجمعة (14 شباط 2020)، إن الكتل السياسية أبلغت المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي بافشال مهمته في حال عدم مشاركتها بحكومته.

وذكر الاعرجي في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"،

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