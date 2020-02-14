رئيس وزراء الاحتلال «يراوغ»: ربما استهدف سلاح الجو البلجيكي دمشق

2020/02/14 | 13:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة) ممدوح بليغ/ امتنع رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن تأكيد أو نفي غارات جوية استهدفت

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