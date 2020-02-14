حميد ينفي مغادرة الشرطة بصورة مع هاشم

2020/02/14 | 13:10 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر حارس مرمى نادي الشرطة بكرة القدم، محمد حميد، اليوم الجمعة، صورة تجمعه مع مدرب حراس مرمى الفريق عماد هاشم.

وبهذه الصورة فإن حميد ينفي الأنباء التي تحدثت عن مغادرته للشرطة بسبب حلاف مع هاشم.

ولم يعتمد هاشم على محمد حميد في الخشبات الثلاث حيث ان الخيار وقع على احمد باسل.

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