2020/02/14 | 13:16 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية الدينية ترفض استخدام العنف لحل المشاكل وتدعو الى اللجوء الى المسائل القانونية

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