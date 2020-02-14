في خطبة ابتعدت عن السياسة.. ممثل المرجعية يتحدث عن المنظومة الأخلاقية وغياب سلطة الدولة

2020/02/14 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

خلت خطبة صلاة الجمعة، في الصحن الحسيني بكربلاء، الجمعة (14 شباط 2020)، من بيان المرجع الديني الأع...





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