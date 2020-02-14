اليوم.. وفد القيثارة العراقي يغادر الى اربيل قبل ملاقاة الوحدة الاماراتي الاثنين

2020/02/14 | 13:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

يغادر مساء اليوم الجمعة، (14 شباط 2020)، وفد فريق الشرطة بكرة القدم الى مدينة اربيل ، قبل ملاقاة فريق...





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