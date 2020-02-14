المالية النيابية: تأخر إقرار الموازنة لن يؤثر على رواتب المتعاقدين والإجراء

2020/02/14 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكد عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ان تأخر إقرار الموازنة سوف لن يؤثر على صرف رواتب موظفي العقود والإجراء اليوميين.وقال ميرزا في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “اي رواتب للعقود والاجراء تصرف من مبالغ البترو دولار فإنها تتوقف لحين اقرار الموازنة”.وأوضح ان “تأخر إقرار الموازنة سوف لن […]

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