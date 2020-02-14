المرجعية الدينية: نرفض الاعتداء على الأساتذة والمعلمين والمدرسين والشرطة والموظفين

2020/02/14 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعربت المرجعية الدينية العليا، اليوم الجمعة، عن رفضها التجاوزات والاعتداءات على الاساتذة والمعلمين والمدرسين والشرطة والموظفين.وقال ممثل المرجعية في كربلاء، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف، وتابعتها “العهد نيوز”، إن “ظاهرة التجاوزات والاعتداءات على الاساتذة والمعلمين والمدرسين والشرطة والموظفين، واستخدام العنف في حل النزاعات، واستغلال […]

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