مالية كوردستان تبعث تعميما مستعجلا وتمهل الوزارات حتى الصيف

2020/02/14 | 13:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، وزارات الحكومة الى الاسراع بارسال الحسابات الختامية للعام 2019.وبحسب تعميم من الوزارة تم تنبيه جميع الوزارات بضرورة الاسراع في حسم ملف السلف والحسابات الختامية للعام 2019.واشارت الى انه في حال عدم حسم السلف والحسابات الختامية قبل 31 أيار المقبل، فإن مسؤولي الحسابات في الوزارة يتحملون مسؤولية ذلك.

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