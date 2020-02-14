الحرس الثوري يهدد بضرب أميركا وإسرائيل في حال ارتكابهما أي خطأ تجاه إيران

2020/02/14 | 13:37 - المصدر: قناة التغيير

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أكد الحرس الثوري الإيراني أنه سيستهدف كلا من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل في حال ارتكابهما أي خطأ تجاه إيران.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي في تصريح إن الإدارة الأميركية تخطئ وبشكل مستمر بحق ايران، إلا أن أي خطأ قادم سيقود إلى شن هجمات عنيفة ضد الأعداء مشيرا إلى أن طهران تترجم ذلك بالأفعال لا بالأقوال، فيما لفت إلى أن من يساند أميركا لا يمكنه التعويل عليها كونها ستصل متأخرة أو لن تصل بالأساس.

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