2020/02/14 | 13:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطيب العاصمة بغداد يدعو العشائر الى استمرار بدعم القوات الامنية للتخّلص من المندسين في التظاهرات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 13:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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