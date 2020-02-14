شاهد.. طائرة مدنية من طراز ايرباص تحصل على شهادة مشتركة من الطيران الأوروبية والفيدرالية

2020/02/14 | 13:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حصلت طائرة ايرباص A330-800 على شهادة نوع مشتركة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA) وإدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، بنجاحها في تنفيذ حملة اختبار رحلة الشهادة الخاصة بالطائرة بواسطة MSN1988 ، التي أكملت البرنامج في 370 ساعة اختبار طيران و 132 رحلة منذ رحلتها الأولى في نوفمبر 2018.تعد طائرة A330-800 ، وهي […]

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