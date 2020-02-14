ساري ينتقد لاعبيه بسبب رونالدو

2020/02/14 | 13:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل المدير الفني ليوفنتوس، ماوريسيو ساري، عادته بانتقاد لاعبي فريقه، بعدما وجه اللوم لمدافعي البيانكونيري، عقب التعادل مع ميلان (1-1) في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ونشرت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" قول ساري "بالنظر لكون المباراة عبارة عن 180 دقيقة فنحن حققنا نتيجة جيدة، لكننا لا نمر بلحظة مشرقة لأننا لا نستطيع دائما أن ننمو".

وأضاف: "نحن نحقق أداء جيد لكننا نمر الآن بمرحلة سلبية حيث لم نعد ننمو، نستقبل أهدافًا يمكن تجنبها، حتى الليلة، كنا بطيئين واستقبلنا هدفًا كان بالإمكان تجنبه بسهولة".

وواصل: "بالرغم من أنه أمر صعب أن نغلق الموسم ونحن نستقبل 18 أو 20 هدف فقط، إلا أننا يجب أن نكون أكثر فاعلية في الشق الدفاعي".

واستطرد: "نحن نفتقد لكيليني، نفتقد لطاقته وشخصيته، وعملية تعافيه تعتمد على مدى احساسه وشعوره، سنرى كيف ستسير الأمور في الأيام المقبلة".

وأكمل ساري: "في الشق الهجومي، رأيت تقدمًا جيدًا، بيانيتش أدى بشكل جيد، سقط أدائه في الشوط الثاني لكن بعد مباراتين أو ثلاث لم يؤدي بشكل جيد عاد ليقدم أدائه خاصة بالشوط الأول".

وأتم: "لسوء الحظ افتقدنا للفعالية في الأمتار الأخيرة، اللاعبين كانوا بعيدين جدًا عن رونالدو".

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