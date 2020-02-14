العصائب تتحدث عن

2020/02/14 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تحدثت كتلة صادقون النيابية التابعة لعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، عن وجود مخطط برعاية أمريكا لنشر "الانحلال" في ساحات الاحتجاج عبر دعم وتشجيع نشر الخمور وثقافة اختلاط ومبيت الجنسين بين أوساط المتظاهرين.وقالت الكتلة في بيان، إن "حدة الحرب الناعمة تصاعدت، لتكشف عن مخطط واضح وبرعاية السفارة الأميركية لإشاعة الفساد ومظاهر الانحلال في ساحات التظاهر، لتشويه صورتها وحرفها عن مسارها لتصحيح المطالب بالإصلاح والتغيير".وأضافت أن "ذلك يأتي عبر دعم وتشجيع بعض الظواهر المنحرفة البعيدة كل البعد عن أخلاق وقيم المجتمع العراقي من نشر الخمور والمخدرات بين أوساط الشباب وثقافة اختلاط ومبيت الجنسين من دون أي مراعاة للجوانب الشرعية والأخلاقية والمجتمعية". وطالبت الكتلة، النساء العراقيات، بـ"التصدي لمثل هكذا دسائس ومحاولات تريد النيل من قيم وأخلاق المجتمع"، داعية الجميع من مؤسسات ثقافية وتربوية ودينية ومجتمعية الى "تحمل المسؤولية الكاملة من أجل التصدي لهذه الحرب الخبيثة والتعاون جميعًا من أجل الحفاظ على الهوية الدينية والاجتماعية والقيم والتقاليد الأصيلة".

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