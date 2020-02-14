في خطبة دعت للتحلي بالأخلاق العالية.. ممثل المرجعية ينتقد هذه الحالات في المجتمع

2020/02/14 | 13:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تطرقت خطبة صلاة الجمعة، في الصحن الحسيني بكربلاء، اليوم الجمعة، للحديث عن المنظومة الأخلاقية في المجتمع.وقال ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، خلال الخطبة، إن "من المؤسف انتشار بعض النواقص الأخلاقية في المجتمع العراقي والتي يجب السعي لتقليلها"، مبيناً أن "احترام حقوق النظام والناس يعد واجباً أخلاقياً".وأضاف الكربلائي، أن "انتشار قضايا الاعتداء على المعلمين والاساتذة ورجال الشرطة والمرور، يعتبر من الصفات الذميمة التي تؤثر على أخلاقيات المجتمعات"، لافتاً إلى أن "غياب سلطة الدولة أدى إلى الكثير من الممارسات التي يجب أن لا يشهدها المجتمع".وتابع، أن "العلم مبدأ مقدس، وعلى المجتمع الاهتمام به، وجعله من الأولويات لدى الناس، أما الاتقان بالعمل فيجب تقديسها للنهوض بواقع الكثير من النواقص في المجتمع".وأشار ممثل المرجعية إلى أن "بعض الاعتداءات والتجاوزات على الآخرين وهم يؤدون الخدمة في مواقعهم للمواطنين، يشير إلى غياب القيم الأخلاقية وصفات ذميمة".وبين أن "الاهتمام في جميع مفاصل الحياة، سيوفر مستقبلاً، الكثير من العناصر التي تستطيع أداء مختلف المسؤوليات سواء في المناصب الحكمومية او المواقع الاجتماعية، وان تأخذ بمسار العملية السياسية والاجتماعية الى المسار الصحيح متى ما انحرفت".

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