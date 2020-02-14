بعد 6 اشهر.. السلطات الأسترالية تعلن السيطرة على الحرائق

2020/02/14 | 13:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت السلطات الأسترالية من إحكام السيطرة على الحرائق التي اندلعت قبل 6 شهور في ولاية ”نيو ساوث ويلز“، وامتدت منها إلى ولايات كوينزلاند، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا.وحسب بيان صادر عن مركز إطفاء ”نيو ساوث ويلز“، الجمعة، فقد تمت السيطرة للمرة الأولى على الحرائق المنتشرة في الولاية منذ 6 شهور، وذلك بفضل هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام العشرة الأخيرة.وأضافت بأن السيطرة تمت على الحرائق المنتشرة في 24 نقطة في عموم الولاية.واندلعت الحرائق في نيو ساوث ويلز خلال سبتمبر/ أيلول 2019، وامتدت فيما بعد إلى ولايات كوينزلاند، وفيكتوريا، وجنوب أستراليا، ما أسفر عن مصرع 33 شخصا.

كما التهمت النيران 11 مليون هكتار من الأراضي، وأكثر من 3 آلاف منزل، فضلا عن قرابة 1.02 مليار كائن حي، معظمها في ولاية نيو ساوث ويلز.

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