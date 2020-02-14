صور.. «بنك الحب» في سلوفاكيا لمقتنيات العشاق وقصص الغرام الأبدية

2020/02/14 | 13:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة) ممدوح بليغ/ افتتح مؤخرا في سلوفاكيا بنك جديد لـ«الحب»، وذلك بهدف تحزين مقتنيات الأحبة

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