حملة مقاطعة ضد محمد رمضان بعد أزمته مع الطيار المفصول

2020/02/14 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملة تدعو لمقاطعة الفنان المصري محمد رمضان، على خلفية تصاعد أزمته مع الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، بعد تهربه من تعويض الرجل الذي لجأ للسوشيال ميديا لعرض موقفه.

وفصل الطيار بعد الحادثة الشهيرة، عندما نشر محمد رمضان مقطع فيديو برفقته وهو في كابينة الطائرة، خلال رحلتهما إلى السعودية، في مخالفة للقانون.

وبعدما خرج رمضان ليقول إن الطيار المفصول طالبه بتعويض بأكثر من 9 ملايين جنيه، رد الأخير بأن ادعاء الفنان غير صحيح، وهو ما اعتبره المغردون تهربا من تعويض الرجل الذي فقد وظيفته.

وسرعان ما تصاعد وسم (قاطعوا_محمد_رمضان) ضمن قائمة الأعلى بحثا على "تويتر"، ليعبروا عن تعاطفهم مع الطيار، خاصة بعدما قال إن الفنان خدعه.

وقال حساب لمغرد يدعى شريف السقا: "قاطعوا_محمد_رمضان، دمر أجيالا وزرع في عقول الشباب البلطجة والافتراء على خلق الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وأضاف آخر يدعى هيما عواد قائلا: "قاطعوا_محمد_رمضان، محمد رمضان أفسد جيل كامل بسبب أسلوبه القذر، وتعليمه أساليب البلطجة وخاصة الجيل الصغير".

وطالب أحدهم بمقاطعة مسلسله الجديد "البرنس"، الذي يقوم بتصويره حاليا، ويعرض في رمضان المقبل، فكتب مغرد يقول: ”المسلسل في رمضان بتاعه محدش يسمعه ساعتها سعره هيرخص وهو كده رخيص أصلا في المجتمع قاطعوا_محمد_رمضان".

وكانت سلطة الطيران المدني في مصر، حسمت قبل ساعات الجدل الدائر بشأن المناشدات التي أُثيرت على مدار اليومين الماضيين لعودة الطيار المفصول إلى عمله مجددا، فأصدرت بيانا جددت فيه التزامها بما ورد في نتائج التحقيق مع الطيار، الذي اعترف وقتها كقائد للرحلة بصحة الواقعة، ومخالفته قانون الطيران المدني المصري، ما استوجب فصله، وهو قرار لا رجعة فيه.

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