رايولا: بوغبا لا يمانع العودة ليوفنتوس

2020/02/14 | 13:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تحدث وكيل اللاعبين الشهير الايطالي مينو رايولا، عن مصير أكثر من لاعب يمثله، عقب حضوره تعادل ميلان مع يوفنتوس بنتيجة 1-1، أمس الخميس، في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وقال رايولا، في تصريحات نشرتها صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" ان "إيطاليا هي وطن بوجبا الثاني كما هو الوضع بالنسبة لإبراهيموفيتش".

وأضاف: "بوغبا لن يمانع العودة إلى يوفنتوس، لكننا سنتحدث عن الأمر بعد اليورو.



إن بول يريد المنافسة على أعلى مستوى، لكنه بالتأكيد لا يستطيع الهروب الآن، إذا لم تسر الأمور بشكل جيد".

وتابع الإيطالي: "إبراهيموفيتش ضد دي ليخت؟ كانت مبارزة مثيرة بالنسبة لي.



لقد رأيت حقبة جديدة قادمة وأخرى تنفد رغم أن زلاتان قد يستمر لمدة 10 سنوات أخرى".

وواصل: "كان الأفضل لدي ليخت أن يكون البروفيسور كيلليني إلى جانبه، لأنه من الصعب أن يتم إلقاؤه في الحال للعب ضد إبرا".

وأكمل رايولا: "وضع إبراهيموفيتش؟ السماء هي الحد الأقصى لزلاتان".

وأردف: "تجديد دوناروما؟ لا نريد إثارة ضجة.



ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عن التجديد.



الحارس بخير وهادئ ولديه عقد مع ميلان، ومن المهم للفريق أن يلعب أوروبيًا.



علينا أن نرى أيضًا ما يريده النادي".

وأتم وكيل اللاعبين: "بقاء ماتويدي مع يوفنتوس؟ إنه لا يزال بالقميص الأبيض والأسود.



هذا الأمر الأكيد".

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