الأناضول: الدفاع التركية تعلن تحييد 63 من الجيش السوري في إدلب

2020/02/14 | 13:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد ثلاثة وستين شخصا من عناصر الجيش السوري وحلفائه في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأكدت وكالة الاناضول في بيان أن وزارة الدفاع التركية أعلنت تحييد ثلاثة وستين من عناصر النظام السوري والقوات التي تدعمه خلال تبادل للضربات بين العسكريين الأتراك والجيش السوري في إدلب، بسبب استمرار القوات السورية بشن هجمات على نقاط المراقبة التركية في المنطقة.

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