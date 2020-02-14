الخاقاني في أربعينية الاستذكار: الشهيد المهندس والحشد هما العمود الفقري للقوات الأمنية

2020/02/14 | 13:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قال كلمة قائد فرقة الامام علي القتالية الشيخ طاهر الخاقاني خلال مسيرة اربعينية الاستذكار والاستنكار لجريمة اغتيال القادة الشهداء ورفاقهما، إننا كلنا ندين بالفضل للشهيد أبو مهدي المهندس والحشد سيبقى العمود الفقري للقوات الأمنية.وذكر الخاقاني، في كلمة تابعتها “العهد نيوز”، “كلنا ندين بالفضل للشهيد أبو مهدي المهندس والحشد سيبقى العمود […]

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