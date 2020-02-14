وزارة الداخلية: دماء الشهداء وحدت العراقيين وبعثت روح التحدي والمقاومة ضد كل ظالم

2020/02/14 | 13:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الداخلية، الجمعة، ان دماء الشهداء وحدت العراقيين وبعثت روح التحدي والمقاومة ضد كل ظالم، كما ان الشهيد أبو مهدي المهندس رسخ التلاحم بين جميع صنوف قواتنا الأمنية.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا على هامش مشاركته بإحياء اربعينية القادة الشهداء ان “القائد الشهيد أبو مهدي المهندس كان على راس التنسيق بين جميع

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