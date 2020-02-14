2020/02/14 | 13:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجعية الدينية تدين التجاوزات على أساتذة الجامعات والمعلمين ورجال المرور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 13:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرجعية الدينية تدين التجاوزات على أساتذة الجامعات والمعلمين ورجال المرور ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرجعية الدينية تدين التجاوزات على أساتذة الجامعات والمعلمين ورجال المرور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).